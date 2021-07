Roma-Debrecen, l'amichevole domani su Sky Sport

Anche la Roma di José Mourinho è su Sky Sport. Dopo un grande sabato di calcio con in campo contemporaneamente Juventus, Milan e Napoli, il programma delle amichevoli di Sky Sport prosegue con il test tra i giallorossi e gli ungheresi del Debrecen. Sarà la prima sfida internazionale per la nuova Roma di Mou che fin qui, nel percorso di avvicinamento alla prima giornata di Serie A con la Fiorentina, ha ottenuto tre successi in altrettante partite. Il primo con il 10-0 al Montecatini del debutto stagionale, cui hanno fatto seguito il 2-0 alla Ternana vincitrice del girone C di Serie C e l'1-0 del Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina. Ora la Roma avrà di fronte il Debrecen, tornato in massima serie ungherese a un anno dalla retrocessione e atteso dall'esordio in campionato contro l'Honved del 31 luglio.