Zaniolo torna al gol: Roma-Debrecen 5-2

Quarto impegno precampionato della Roma che, dopo aver battuto Montecatini, Ternana e Triestina, ha avuto la meglio anche sui 7 volte campioni di Ungheria del Debrecen . Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone (aperto al 25% della sua capacità) l'amichevole è terminata 5-2 a favore dei giallorossi , con José Mourinho che ha continuato a provare il 4-2-3-1. Esordio tra i pali per Rui Patricio , che ha condotto la difesa composta da Reynolds, Ibanez, Kumbulla e il 2002 Tripi, schierato a sinistra in attesa dell'arrivo nella Capitale di Viña e l'unico in campo per quasi tutta la gara. A centrocampo spazio alla linea verde con Bove e Darboe, mentre Perez, Pellegrini e Zalewski hanno dato supporto all'unica punta Mayoral . Nella ripresa diverse le variazioni dell'allenatore portoghese che cambia la squadra per dieci undicesimi rispetto a quella iniziale, dando minutaggio anche a Zaniolo, diventato papà in settimana, e a Dzeko.

La cronaca della partita

Inizia male l'ultima amichevole italiana della Roma, in cui Mourinho cercava risposte dal punto di vista tattico e della personalità per dar seguito alle buone indicazioni avute nei primi tre test stagionali. Dopo soli tre minuti i giallorossi vanno sotto: cross dalla sinistra di Sos per Barany, dimenticato in area di rigore, e primo gol del pre-campionato subito. Incolpevole Rui Patricio, l'uomo più atteso del pomeriggio. La Roma reagisce e la ribalta già nel primo tempo. Dopo due occasioni per Carles Perez, è Borja Mayoral a trovare l'1-1. Lo spagnolo, al 27’, scatta sul filo del fuorigioco su un gran lancio di Ibanez e batte Kosicky dopo un bell'aggancio. Passano quattro minuti e Pellegrini, premiato da un'imbucata del giovane Zalewski, firma il sorpasso. Nel secondo tempo entra Zaniolo e si prende subito la scena: strappo letale sulla destra e magnifico tocco sotto per il pallonetto che vale il 3-1. Neanche il tempo di festeggiare che un errore di Fuzato rimette subito in partita il Debrecen. È Ugrai ad approfittare della corta respinta del portiere brasiliano. La squadra di Mourinho però si ricompone e, come nel primo tempo, trova un altro gol grazie a un attacco alla profondità. Stavolta è Dzeko a sorprendere la difesa avversaria alle spalle e segnare il 4-2 una volta scartato il portiere. Non sarà l'ultimo gol di giornata visto che il bosniaco, da grande attaccante, trova anche doppietta e 5-2 con un destro sul palo lontano. Ora la partenza per l'Algarve e l'inizio della tournée portoghese che precederà il debutto in Conference League del 19 agosto.