Una giornata speciale per Leonardo Spinazzola, che è arrivato nella sua Foligno da campione d'Europa. L'esterno della Roma e della Nazionale italiana ha raccolto l'abbraccio della sua città, sia per il grande successo ottenuto sia per il brutto infortunio che gli ha impedito di essere in campo nelle ultime partite del torneo. Spinazzola è stato ricevuto anche in Comune dal sindaco di Foligno, che gli consegnato il gonfalone in miniatura della città. Nonostante il grave infortunio, il giocatore della Roma non ha perso il sorriso ed è già al lavoro per tornare il più in fretta possibile: "L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai Mondiali penseremo dopo. Tempi di recupero? Mi avevano detto di tenere il piede fermo, ma dopo due giorni già lo muovevo, non ce la facevo a stare fermo. Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l'obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo. L'importante sarà tornare al meglio della forma". Su Mourinho, aggiunge: "L'ho conosciuto ed è una persona vera, questa è la cosa più importante. È sincero, tosto, dice sempre quello che pensa e questo è un pregio per un allenatore e una persona in generale".