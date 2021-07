Eldor Shomurodov sta per diventare un nuovo attaccante della Roma. Accordo trovato tra i giallorossi e il Genoa, con il giocatore uzbeko che arriverà nella capitale nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Tiago Pinto accontenta così José Mourinho, che aveva indicato il "Messi uzbeko" come primo nome per rinforzare il suo pacchetto offensivo composto già da Edin Dzeko e Borja Mayoral.