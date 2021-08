Il portiere argentino si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Ho sempre sognato di giocare la Champions e all'Atalanta potrò farlo, per me è un passo importantissimo nella mia carriera. Sono in una squadra che ho sempre ammirato. La vittoria della Copa America è stata una gioia immensa" MUSSO ALL'ATALANTA: I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE Condividi:

A un mese dall'ufficializzazione del suo passaggio all'Atalanta e con una Copa America in più in bacheca, Juan Musso si presenta sui canali social ufficiali del club nerazzurro: "Ho sempre sognato di giocare la Champions e qui potrò farlo - spiega il portiere arrivato dall'Udinese - per me è un passo importantissimo nella mia carriera e darò tutto quello che ho". La prossima stagione sarà quella dell'esordio nella massima competizione continentale per club: "Speriamo di giocarla davanti ai nostri tifosi, sarebbe importante - sottolinea Musso - sono entusiasta e ansioso pensando a quello che verrà".

"Ho sempre ammirato il modo di giocare dell'Atalanta" leggi anche Lovato è dell'Atalanta: ha firmato per 4 anni Musso non nasconde la sua ammirazione per l'Atalanta, che ha radici lontane: "Sono pronto a difendere la porta di una squadra che ho sempre apprezzato da quando sono in Italia. Mi piace il loro modo di di giocare e affrontare ogni sfida. Darò il massimo per portare a casa risultati poi i conti li faremo alla fine". Nessun timore per i tanti impegni da affrontare sul campo: "Sarà un'annata molto impegnativa, con tante partite importanti e concentrate nel calendario". Parola di chi nel 2020 è stato il re dei clean sheet, ben 12: "Mi piace prepararmi al massimo, se la porta è imbattuta accade per il lavoro di tutta la squadra. Penso che mantenere la porta inviolata sia un risultato figlio del lavoro di tutta la squadra". E pensare che il calcio non era lo sport preferito di Musso: "Preferivo il basket ma col tempo, già dalle prime volte in cui sono andato in porta, ho sentito un legame speciale. Adesso, senza dubbio, è il calcio il mio sport preferito".