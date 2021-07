Cristian Romero resta l'obiettivo numero uno del Tottenham per la difesa. Da tempo gli Spurs sono a lavoro per acquistare il difensore dell'Atalanta, ma ancora non c'è un accordo tra le parti nonostante il dialogo sia proseguito in giornata. L'obiettivo dei nerazzurri, infatti, è quello di trovare prima un sostituto per poi lasciar andare Romero. Il Tottenham, di contro, ha fretta di chiudere visto che tra due settimane prenderà il via la Premier League. Romero non vuole perdere la possibilità di vestire la maglia del Tottenham e spinge per la cessione. L'offerta degli Spurs, bonus compresi, supera i 50 milioni di euro, contro la richiesta di 55 milioni dell'Atalanta.