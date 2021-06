I nerazzurri pronti a chiudere per il portiere argentino classe 1994 dell’Udinese: trattativa ormai in fase avanzata e vicina alla fumata bianca, affare da circa 20 milioni di euro

Un colpo importantissimo per la porta nerazzurra. L’Atalanta è sempre più vicina a chiudere la trattativa per portare alla corte di Gian Piero Gasperini Juan Musso, portiere argentino classe 1994 dell’Udinese. Il dialogo tra i club è iniziato diversi giorni fa e adesso è in fase molto avanzata, tanto che i due club dovrebbero a breve chiudere l’affare per una cifra di circa 20 milioni di euro. Una spesa sicuramente significativa per garantire a Gasperini un portiere dal rendimento elevato, seguito con attenzione da diverse società.