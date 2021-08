L'allenatore bianconero alla vigilia del trofeo Gamper contro i blaugrana: "Paulo proseguirà le sedute a Torino perché si allena con noi da poco. Al Camp Nou sarà una tappa intermedia verso l'inizio del campionato, mi aspetto che si giochi da squadra" Condividi:

Passa dal Camp Nou di Barcellona il percorso precampionato della Juventus. I bianconeri domenica sera, ore 21.30, affronteranno la formazione di Ronald Koeman nella 55a edizione del trofeo Gamper, torneo dedicato alla memoria di Hans Gamper, fondatore e presidente del Barcellona. Una sfida amichevole di alto livello dove Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Paulo Dybala. L'argentino, infatti, proseguirà gli allenamenti alla Continassa come svelato dall'allenatore: "Dybala non ci sarà, preferisco fargli fare altri due giorni di allenamento perché si è aggregato da poco e portarlo sarebbe un rischio - spiega Allegri - Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l'ideale per lui è restare a Torino. Tutti gli altri ci saranno".

"Mi aspetto che si giochi da squadra" leggi anche Rinnovo Dybala, nuovo appuntamento a giorni Il match contro il Barça servirà ad Allegri per avere delle risposte da parte di molti giocatori. Eccezion fatta per Dybala, l'allenatore avrà tutti con sé, compreso Cristiano Ronaldo: "La squadra si è allenata bene, con entusiasmo e voglia - aggiunge Allegri - Questa è una tappa intermedia prima dell'inizio del campionato. Sarà un match tra due grandissimi club, lo dovremo affrontare con grande serietà come ogni partita. Servirà per vedere la condizione di alcuni giocatori. Barcellona-Juventus è sempre una partita speciale che alza il livello d'attenzione. Mi aspetto che si giochi da squadra. I ruoli sono ben definiti e delineati. Sono curioso di vedere due giocatori se possono essere impiegati in alcuni ruoli a centrocampo".