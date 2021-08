Alla Continassa sabato di incontri tra l'agente e il manager sponsor dell'attaccante argentino, Pavel Nedved e Federico Cherubini. Sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La proposta della Juventus è di 8 milioni a stagione fino al 2025, con opzione di prolungamento per un'altra stagione. Nuovo appuntamento a metà della prossima settimana CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Primo sabato di agosto nel segno di Paulo Dybala a Torino: il procuratore dell'attaccante argentino della Juventus, Jorge Antun, ha concluso la sua quarantena dopo il viaggio per l'italia ed è arrivato alla Continassa per incontrare insieme a Carlos Novel, manager di Dybala per le aree sponsor e brand, Federico Cherubini, football director bianconero, e Pavel Nedved, vicepresidente della Juve. Si è trattato del primo faccia a faccia per il rinnovo del contratto di Dybala, in scadenza il 30 giugno 2022 con un ingaggio da 7,3 milioni di euro a stagione.

Nuovo aggiornamento a metà settimana Le parti si sono incontrate in un clima disteso e improntato all'ottimismo, fissando un nuovo appuntamento a metà della prossima settimana e senza approfondire al momento le cifre. La proposta che la Juve ha in mente di presentare a Dybala e al suo entourage si aggira intorno agli 8 milioni di euro all'anno fino a giugno del 2025 con opzione per il prolungamento dell'accordo fino al 2026. In corso di valutazione c'è anche il possibile inserimento di una clausola rescissoria. L'intenzione reciproca è quella di trovare un accordo e la Juventus ha ribadito la centralità di Dybala nel progetto bianconero.