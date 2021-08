L'allenatore del Genoa, avversario dei nerazzurri nella prima giornata di campionato, ha già presentato il match in conferenza stampa. Davide Ballardini vede i campioni d'Italia in carica ancora favoriti: "Sarà la solita Inter, hanno cambiato dei giocatori importanti ma ne hanno presi altri altrettanto forti. Tra le grandi, in questo momento sono avanti a tutte".