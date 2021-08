Tutto sull'Inter 2021-2022

7/13

IL GIOCATORE PIÙ PREZIOSO: LAUTARO MARTINEZ



Dopo la partenza di Lukaku è diventato il pezzo più pregiato della rosa con una valutazione (dati Transfermarkt) di 80 mln di euro. Con diversi club europei che hanno sondato il terreno in questa sessione di mercato, l'Inter sta lavorando al prolungamento del suo contratto. Acquistato nell'estate 2018 dal Racing (su suggerimento dell'ex Milito) per 25 mln, in tre stagioni in nerazzurro ha raggiunto le 100 presenze tonde in A con 37 gol: la passata stagione la sua migliore, con 17 reti in 38 partite