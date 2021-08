Dopo la partenza di Romelu Lukaku e l'arrivo di Edin Dzeko, l'Inter continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. E nelle ultime ore sta avanzando il nome di Marcus Thuram , classe 1997 di proprietà del Borussia Monchengladbach . Profilo emerso un po' a sorpresa e che sta guadagnando posizioni rispetto alla concorrenza: i contatti tra l'Inter e il club tedesco sono continui e anche Mino Raiola (agente del giocatore) è al lavoro per provare a chiudere quest'operazione. La prima richiesta del Borussia Monchengladbach è stata di 30 milioni , distante dall'offerta iniziale del club nerazzurro. Ma nelle ore successive ci sono stati dei passi in avanti e la trattativa prosegue. Thuram non è l'unica alternativa per l'attacco dell'Inter ma, al momento, è la più intrigante nonché quella su cui i nerazzurri stanno riservando maggior attenzione in attesa dei prossimi sviluppi che potrebbero essere decisivi.

I numeri di Thuram

approfondimento

Di padre in figlio: chi è Marcus Thuram

Francese ma nato in Italia, durante l'esperienza al Parma del padre Lilian. Il figlio dell'ex difensore della Juventus è un attaccante molto duttile, che nella sua carriera ha giocato sia da esterno che da centravanti. Reduce dal deludente Europeo con la Nazionale francese, Thuram ha già esordito in quest'edizione della Bundesliga, giocando 26 minuti nella prima giornata che ha visto il Borussia Monchengladbach affrontare il Bayern Monaco (1-1 il risultato finale). Nella scorsa stagione ha segnato 11 gol in 40 partite, di cui 8 in campionato, 2 in Champions League (doppietta al Real Madrid) e 1 in Coppa di Germania. Due anni fa, invece, nella prima stagione nel club tedesco, si era presentato con 8 reti in Bundesliga e uno in Europa League. In precedenza si era messo in luce in Ligue 1, con 9 reti con la maglia del Guingamp.