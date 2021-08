Tutto pronto per l'inizio di stagione. Tra dubbi e certezze ecco le news degli inviati di Sky Sport: l'Atalanta, di scena a Torino, sarà senza Zapata. Gasperini riproporrà Ilicic. Nel Milan ci saranno due esordi: portiere e attaccante. La Juventus inizia con un super tridente mentre l'Inter Campione d'Italia deve inventarsi qualcosa là davanti LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

La Serie A è pronta a scattare e sappiamo bene quali siano le problematiche della prima giornata. Di certezze ce ne sono ma dubbi, ballottaggi e sorprese rischiano di essere in numero maggiore. Nelle ultime ore si stanno perfezionando altri scambi di mercato che potrebbero ulteriormente complicare la previsione di un XI titolare. Mai come ora ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport. Anche i nostri 007 sono pronti per la nuova stagione e le orecchie sono sempre dritte e pronte a cogliere ogni sussurro. Ecco quindi il primo "giro dai campi" di stagione



INTER-GENOA, sabato ore 18:30 Inter, Sensi adattato. Darmian a destra Il nuovo corso di Simone Inzaghi prende vita a San Siro. Davanti però mancherà lo squalificato Lautaro Martinez. Con Edin Dzeko dovrebbe giocare Sensi, adattato in un ruolo più offensivo ma attenzione anche alle chance di Perisic attaccante. Esordio in mezzo al campo per Hakan Calhanoglu mentre sulla destra maglia da titolare pronta per Darmian con Dumfries che dovrà rimandare l’esordio dal primo minuto Genoa, tante novità tra i rossoblù A livello di mercato il Genoa è da sempre molto attivo e questa sessione non ha fatto eccezione. Ballardini, per la prima giornata, spera che tutti i nuovi abbiano già capito molto del suo modo di fare calcio. Una novità, portata avanti per tutta la preparazione, è quella di Biraschi centrale difensivo nella linea a tre che comprende anche Vanheusden e Criscito. Larghi in fascia ci saranno Sabelli e Cambiaso mentre in attacco è favorito il duo formato da Pandev e Destro

VERONA-SASSUOLO, sabato ore 18:30 Verona, un solo cambio rispetto…alla scorsa stagione Eusebio Di Francesco prosegue sulla falsa riga di ciò che ci aveva fatto vedere Juric? Per ora è molto probabile. Il neo tecnico del Verona dovrebbe aspettare prima di proporre nuovi innesti come Frabotta. Cambio forzato in porta: Silvestri ha salutato la truppa e ora c’è Montinpò. Faraoni e Lazovic saranno, con tutta probabilità, i cursori di fascia mentre dietro a Kalinic pronti Barak e Zaccagni Sassuolo, Defrel in gruppo. Obiang da valutare Salutato Locatelli c’è da decidere chi prenderà il suo posto in mezzo al campo. Dal campo d’allenamento arrivano un paio di notizie: Defrel è tornato in gruppo dopo la negatività. Henrique è sbarcato da poche ore in Emilia mentre Obiang ha un problema polmonare e va valutato attentamente. In difesa giocano Toljan e Rogerio mentre c’è Frattesi in pole per affiancare Maxime Lopez. Berardi al momento è titolare mentre in attacco pochi dubbi: gioca Caputo

EMPOLI-LAZIO, sabato ore 20:45 Empoli, tutti nuovi in difesa? E' un Empoli che è stato molto attivo sul mercato e per la prima giornata Andreazzoli potrebbe lanciare dal primo minuto tanti volti nuovi. Tra portiere e difesa ci può essere l'en plein con Vicario tra i pali e una linea a 4 formata da Stojanovic e Marchizza sugli esterni con Ismajli e Luperto (quest'ultimo in ballottaggio con Romagnoli) come coppia di centrali. Haas dovrebbe invece essere il trequartista alle spalle di Bajrami e Mancuso ma occhio anche a Cutrone che si candida da subito.

Lazio, Correa e Luis Alberto in svantaggio

Buone notizie per Sarri: in difesa c'erano due dubbi legati alle condizioni di Marusic e Luiz Felipe ma entrambi sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione per la sfida contro l'Empoli. Anche Milinkovic-Savic è abile e arruolabile. La sorpresa in mediana potrebbe essere rappresentata da Akpa Akpro che farebbe scivolare in panchina Luis Alberto. A destra Lazzari è in vantaggio su Marusic. In attacco è pronto il trio formato da Felipe Anderson, Immobile e Moro con quest'ultimo in pole su Correa

TORINO-ATALANTA, sabato ore 20:45 Torino, duello Rodriguez-Ola Aina Buone notizie per Ivan Juric: il problema accusato da Belotti è di poco conto e il ‘Gallo’, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo a guidare l’attacco granata. Zaza resta ai box mentre Ansaldi è in forte dubbio. Si libera quindi un posto sulla sinistra con Ola Aina e Ricardo Rodriguez a contendersi una maglia. Al momento è favorito il secondo. Alle spalle della punta ci saranno Pjaca e Verdi come trequartisti. In difesa spazio a Buongiorno mentre Linetty dovrebbe partire dalla panchina Atalanta, due volti nuovi nell’XI di Gasperini Musso e Demrial sono pronti a vestire subito nerazzurro anche in campionato. Nessuna sorpresa data la qualità di portiere e difensore. Nella formazione di Gasperini mancheranno però alcuni elementi a cominciare da De Roon che deve scontare 4 giornate di squalifica. A fargli compagnia nella lista dei ‘cattivi’ ci sono anche Toloi e Freuler. In mediana quindi c’è da cambiare quasi totalmente e Gasp proporrà il duo Pasalic-Pessina. Malinovskyi pare recuperato dal problema di ernia addominale e si candida per essere il rifinitore della coppia d’attacco formata da Muriel e Duvan Zapata

BOLOGNA-SALERNITANA domenica ore 18:30 Bologna, dubbio sistema per Sinisa Su trequarti e attacco non paiono esserci grossi dubbi di formazione. Arnautovic parte dall’inizio con Orsolini, Soriano e Barrow alle proprie spalle. In mezzo Svanberg si gioca una maglia con Nico Dominguez ma molto dipenderà dall’assetto difensivo. ‘Ballano’ infatti tre sistemi di gioco. Possibile 4-2-3-1 classico o con variazione in 3-4-1-2 con De Silvestri alto ma c’è aperta anche l’opzione del 4-1-4-1 Salernitana, doppio Coulibaly in mediana Capitan Di Tacchio sarà assente per squalifica mentre in lista infortunati c’è il solo Veseli. Queste le defezioni nel 3-5-2 di Castori. Il tecnico potrebbe proporre un centrocampo con due Coulibaly. Curioso ma vero dato che se Mamadou pare sicuro del posto, lo stesso non si può dire per Capezzi che sarebbe sostituito da Lassana Coulibaly. A destra Kechrida favorito su Zortea mentre in attacco prontissima la coppia formata da Bonazzoli e Djuric

UDINESE-JUVENTUS domenica ore 18:30 Udinese, provata anche la difesa a quattro

Un paio di dubbi per Luca Gotti che esordisce contro la Juventus di Allegri. Il primo riguarda la difesa. Probabile che si vada con il classico 3-5-2 ma in allenamento è stata provata anche la linea a 4 con Molina e Stryger Larsen bassi. Il secondo punto di domanda riguarda Pussetto che va ancora verificato. Al momento c’è Deulofeu in pole per affiancare Okaka. A sinistra invece il favorito è Udogie Juventus, tre indisponibili per Allegri La fine della telenovela Locatelli avrà fatto piacere a Massimiliano Allegri che si prepara all’esordio bis sulla panchina della Juventus. Il suo 4-3-3 sarà orfano di McKennie (squalificato), Arthur e Rabiot (indisponibili). Davanti tridente composto da Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo. In mezzo il terzo sarà con tutta probabilità Bernardeschi mentre de Ligt-Bonucci sarà la coppia di centrali difensivi

NAPOLI-VENEZIA domenica ore 20:45 Napoli, due ballottaggi per Sarri C’è tanta curiosità intorno al Napoli di Maurizio Sarri che esordisce al ‘Maradona’ ospitando il Verona. In difesa c’è ancora da decidere chi giocherà tra Rrahmani (ex di turno) e Manolas. Nessun punto di domanda per quel che concerne l’attacco con Politano e Insigne larghi e con Osimhen punta centrale. A centrocampo spazio a Lobotka (Demme è indisponibile) e Zielinski. Per la terza maglia la sfida è tra Elmas e Fabian Ruiz con il secondo avanti nel ballottaggio Venezia, quattro squalificati per la prima Paolo Zanetti ha una lunga lista di squalificati. Il finale della scorsa stagione bloccherà per la prima di campionato Vacca, Mazzocchi, Modolo e Aramu. Il 4-3-2-1 dei veneti prevede Forte punta unica con Sigurdsson e Johnsen alle sue spalle. In mediana c’è Crnigoj non al meglio per un problema alla mano ma dovrebbe stringere i denti. Esterni di difesa saranno Ebuehi e Schnegg

ROMA-FIORENTINA domenica ore 20:45 Roma, Shomurodov a guidare l’attacco Reduce dall’impegno in Conference League, José Mourinho ha già in mente la formazione tipo per la prima di campionato. Abraham è appena arrivato e deve ancora digerire i nuovi schemi di gioco. Nel tridente dei trequartisti ci saranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Coppia di difesa composta da Mancini e Ibanez mentre in attacco c’è Shomurodov in pole Fiorentina, Amrabat indisponibile Un solo assente per Gattuso in vista della trasferta di Roma. A centrocampo mancherà Amrabat che però dovrebbe tornare al massimo dopo la sosta (se non prima). In difesa favorita la coppia Milenkovc-Igor mentre in mediana tocca a Bonaventura. Nessun ballottaggio o dubbio amletico in attacco: Nico Gonzalez è pronto ad esordire con Sottil e Vlahovic a completare un attacco che promette scintille

CAGLIARI-SPEZIA lunedì ore 18:30 Cagliari, Dalbert in pole

Semplici non cambia là davanti rispetto al finale dello scorso anno. Nel suo 3-5-2 i terminali offensivi saranno Pavoletti e Joao Pedro. Strootman parte dal primo minuto in mediana mentre sulla corsia sinistra ci sono Dalbert e Lykogiannis che si contendono una maglia con il primo in vantaggio. Godin guiderà ancora la difesa con Walukiewicz e Carboni a completare la linea a 3 difensiva. Nandez, nonostante le voci di mercato, va verso la convocazione Spezia, Colley nel tridente Le notizie di mercato riguardanti Nzola e Leo Sena di fatto escludono i due dalla prima sfida stagionale. Thiago Motta è pronto a lanciare il suo 3-4-3 con Zoet favorito per difendere i pali della squadra ligure. In difesa due volti nuovi con Hristov e Nikolau a completare con Erlic il pacchetto arretrato. Prima da titolare sia per Kovalenko che per Amian mentre in attacco spazio a Colley con Gyasi e Verde ai suoi lati