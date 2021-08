Empoli-Lazio, dove vedere la partita in tv

Esordio al Castellani per la formazione toscana che sfida i biancocelesti allenati dal grande ex Maurizio Sarri. Empoli-Lazio, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Due squadre pronte a mettere in campo le idee dei rispettivi allenatori, che fanno da sempre del bel calcio e del gioco offensivo il proprio credo calcistico. L'Empoli del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli (quasi un derby per lui visto il passato da assistente tecnico alla Roma) sfida la Lazio di Maurizio Sarri, ex guida dei toscani tornato in panchina dopo l’avventura alla Juventus. Una gara tutta da vivere che promette gol, emozioni e tanto spettacolo. L’Empoli, ricordiamo, ha vinto lo scorso campionato di Serie B con Dionisi (oggi al Sassuolo) in panchina, la Lazio invece si è classificata al sesto posto in Serie A nell’ultimo anno della gestione Simone Inzaghi.