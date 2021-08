Perché dice spesso che alla squadra manca qualcosa?

"Io l'ho detto qualche giorno fa. Oggi quello che mi manca sono i tre punti di domani. Questa è l'unica cosa che mi manca, sono sicuro che come voglio io i tre punti così li vuole anche Italiano. Penso solo a questo. Ma capisco la sua domanda: per finire la storia, ho cercato di spiegare nella maniera migliore possibile che il nostro mercato è stato un mercato di reazione perché abbiamo perso due giocatori che non ci aspettavamo di perdere. Abbiamo dovuto reagire e per questo motivo non abbiamo preso dei giocatori che per me sarebbero stati importanti per equilibrare la nostra rosa. Ma quando la società fa uno sforzo come quello fatto per reagire in questo modo, io non ho diritto di richiedere nulla in più. Quindi mi nascondo dietro una parola chiave che è 'tempo'. Questa sarà la parola chiave del nostro progetto ed è la parola che mi ha portato a Roma. Capisco che sarà complicato adesso fare qualcosa in più, io devo lavorare con tutti i giocatori che ho in rosa e ci sarà tempo per fare qualcosa: accadrà a gennaio o in estate. Mi piacerebbe che oggi fosse l'ultima volta che devo sottolineare questa cosa. A me piace il progetto della società e non ho il diritto di chiedere niente di più. Andiamo avanti con il feeling che mi piace avere e pensando che affronteremo ogni partita per vincere. Questo è il nostro principio di vita, anche se giocheremo con squadre con più potenziale di noi come succederà nel corso della stagione".