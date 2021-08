Zaniolo nei tre trequartisti e Shomurodov unica punta, sono queste le scelte di Mou in vista dell'esordio in campionato. Italiano punta sul tridente composto da Gonzalez, Vlahovic e Callejon. Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (ore 20.45) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

José Mourinho ritorna in Serie A e, con la sua Roma, trova sulla sua strada la Fiorentina di Vincenzo Italiano, uno dei giovani allenatori più promettenti del nostro campionato. È questo uno dei tanti temi della sfida di domenica sera all’Olimpico, gara valida per la prima giornata di Serie A che prenderà il via alle ore 20.45.

Roma, Shomurodov a guidare l'attacco leggi anche Mou: "Non ho diritto di chiedere altri acquisti" Nel 4-2-3-1 con cui Mourinho schiererà la sua Roma, il portoghese darà spazio tra i pali a Rui Patricio, in difesa Karsdorp e Vina gli esterni, al centro ci sarà Kumbulla a fare coppia con Mancini. Duo di centrocampo composto da Cristante e Diawara, toccherà a loro fare da diga alle spalle dei tre trequartisti che per l’occasione saranno Zaniolo a destra, Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra. A loro il compito di rifornire l’unica punta che sarà Shomurodov. Inizierà con ogni probabilità dalla panchina invece l’altro grande acquisto in attacco, Tammy Abraham. ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.