Sampdoria-Milan, dove vedere la partita in tv

Esordio a Marassi per i rossoneri di Stefano Pioli che affrontano i blucerchiati di Roberto D'Aversa, al debutto in campionato sulla panchina ligure. Sampdoria-Milan, alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; anche in 4K HDR con Sky Q satellite su Sky Sport 4K, canale 213

Parte da Genova la Serie A 2021-2022 del Milan. A Marassi, i rossoneri affronteranno la Sampdoria di Roberto D'Aversa che vuole iniziare nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina blucerchiata dopo aver raccolto l'eredità di Claudio Ranieri. Cerca continuità, invece, la squadra di Stefano Pioli che vuole confermarsi ai vertici del campionato dopo il secondo posto della scorsa stagione. Il Milan è reduce da un ottimo precampionato dove non ha perso alcun match. La Sampdoria, invece, ha già giocato una prima partita ufficiale, in Coppa Italia, contro l'Alessandria: vittoria per 3-2 grazie ai gol di Quagliarella, Gabbiadini e Thorsby.

Dove vedere Sampdoria-Milan in tv

La gara tra Sampdoria e Milan, valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà lunedì 23 agosto alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita è visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite su Sky Sport 4K, canale 213. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano.