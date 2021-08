È ufficiale l’arrivo in rossonero del terzino 30enne, acquisto annunciato in mattinata dal Milan. Prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Dopo la giornata di visite mediche e la firma del contratto, Florenzi è arrivato alle 8.30 a Milanello e si è aggregato ai nuovi compagni in allenamento. Indosserà la maglia numero 25. La conferenza di presentazione alle 14.00 su Sky Sport 24 e sul nostro liveblog

È ufficiale l'arrivo al Milan di Alessandro Florenzi. Dopo le visite mediche e la firma del contratto nella giornata di venerdì, il terzino della Nazionale campione d’Europa è diventato un nuovo giocatore rossonero. Lo ha annunciato il club attraverso i propri canali ufficiali, intesa economica che era stata già raggiunta con la Roma: si tratta di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni al termine della stagione 2021/22. Da ricordare come, per contribuire alla chiusura dell’operazione, Florenzi ha rinunciato alla mensilità dello stipendio di agosto (circa 400mila euro). Arrivato molto presto a Milanello (ore 8.30), l’ex giallorosso si è aggregato ai compagni in allenamento agli ordini di Stefano Pioli. Già decisa anche la sua nuova maglia: lo vedremo con la numero 25 al Milan.

Il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25. Neo Campione d'Europa, Florenzi ha all'attivo 18 gare e 5 reti con l'Italia U21 e 45 presenze e 2 gol con la Nazionale maggiore. Nato a Roma l'11 marzo 1991, Alessandro cresce nel Settore Giovanile della Roma, con cui esordisce in Serie A nel maggio 2011. Nella stagione 2011/12 colleziona 37 presenze e 11 gol con il Crotone, prima di tornare alla Roma con cui totalizza, nelle successive 8 stagioni, 278 presenze e 28 gol. Nel gennaio 2019 il trasferimento al Valencia prima di passare al PSG nella stagione 2020/21, dove colleziona 36 presenze e 2 gol, vincendo Coppa di Francia e Supercoppa francese".