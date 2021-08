Allegri rimprovera i suoi dopo la doppia rimonta subita sul campo dell'Udinese: "Abbiamo fatto una buona partita, eravamo in controllo e non siamo stati capaci di gestire l'imprevisto. Bisognava capire il momento e buttare la palla in tribuna: non è vergogna". E sull'esclusione di Ronaldo: "Sta bene e si è messo a disposizione. Ci sono tante partite e c'è bisogno di gestire tutti"

La nuova avventura sulla panchina della Juventus per Massimiliano Allegri comincia con un pareggio. I bianconeri vanno in vantaggio 2-0 a Udinese, ma vengono raggiunti sul 2-2 nel secondo tempo. L'allenatore bianconero ha commentato così la prestazione dei suoi e la rimonta subita anche a causa di due errori di Szczesny: "Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il calcio è anche questo e succedono delle cose inaspettate. Dovevamo fare meglio nel secondo tempo nella gestione della palla, ma eravano in controllo della partita e non siamo stati capaci a gestire l'imprevisto. Dobbiamo imparare in fretta a fare questo, ci deve servire da lezione.

"Szczesny? La palla in tribuna non è una vergogna"

Nel secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo a centrocampo, forse eravamo anche un po' stanchi, faceva caldo e siamo all'inizio della stagione. Però non si possono prendere due gol del genere, piuttosto ti metti lì a difendere e non rischi niente. Anche Szczesny è un grandissimo portiere, ma bisognava capire il momento e che buttare la palla in tribuna non sarebbe stata una vergogna. Gli errori tecnici ci stanno, ma abbiamo sbagliato la gestione. Fortunatamente questo è accaduto alla prima partita e non deve accadere più".