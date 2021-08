"Cristiano non ha giocato giovedì perché gli ho dato una mezza giornata libera, ma sta bene e per la partita contro l'Udinese è a disposizione. Ci sarà sempre una gestione della Juventus, poi Ronaldo sarà un valore aggiunto per noi perché ci garantisce tanti gol. Chiaramente poi dovremo lavorare di squadra per esaltare il singolo. Ronaldo rimarrà alla Juventus? Io non parlo delle voci, dico solo che Ronaldo si è sempre allenato bene e non c'è mai stata da parte sua una volontà di andare via. A me Ronaldo ha detto che rimane alla Juve, così chiariamo questa cosa".