Protagonista con un gol e un assist nel 4-0 al Genoa, il centravanti racconta le sue emozioni con l'Inter: "Segnare davanti ai tifosi è stato bellissimo e mi ha dato ancora più fiducia per il futuro. Il gol in A mi mancava, era importante sbloccarsi". Testa al Verona, prossimo avversario venerdì sera (diretta su Sky Sport Calcio): "Vincere per arrivare bene alla sosta"

Al suo esordio in campionato con la maglia dell'Inter è stato subito decisivo: merito del gol e dell'assist nel 4-0 al Genoa. Edin Dzeko rivive le emozioni della prima in ufficiale in nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Fare subito gol nella prima partita, nel mio nuovo stadio, davanti ai tifosi è stato bellissimo e mi ha dato ancora più fiducia per il futuro" assicura il centravanti bosniaco. "Per me è stato un giorno emozionante - le sue parole - anche perché dopo aver giocato tutta la scorsa stagione senza tifosi, vederli tornare sugli spalti è stato bello".

"Gol speciale davanti a mia madre" leggi anche Inter-Correa, visite mediche ok: ora la firma La giornata di sabato è stata speciale per Dzeko: "C'era anche mia mamma allo stadio" spiega il centravanti, tornato al gol in Serie A a quasi otto mesi dall'ultima volta, risalente al 3 gennaio nell'1-0 della Roma sulla Sampdoria. "Non segnavo da tanto tempo in Serie A - ricorda Dzeko - gli ultimi gol con la Roma li ho segnati in Europa League e anche da quel punto di vista era importante sbloccarsi per me". Contro il Genoa Dzeko ha confermato i buoni segnali già visti nella vittoria in amichevole contro la Dinamo Kiev: "Sembrava che stessi giocando con questi ragazzi da tanto tempo ma devo dire che non è difficile, qui ci sono tanti campioni ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Mi sono divertito molto".