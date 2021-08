8/25 ©Ansa

ROSSO DA CHAMPIONS. Meno fortunato il debutto in Champions, al Mestalla, in casa del Valencia: espulso tra le lacrime al 29' per un contatto a palla lontana con Murillo. È il primo rosso per Ronaldo nella competizione, ma non influirà sulla prestazione dei bianconeri di Max Allegri che vinceranno comunque 2-0 con due rigori di Pjanic e poi chiuderanno il loro in girone in testa, qualificandosi agli ottavi.