Verona-Inter, riecco Lautaro: probabili formazioni

Al Bentegodi di Verona l'Hellas cerca i primi punti contro i campioni d'Italia reduci dal convincente poker calato al Genoa. I nerazzurri possono contare su Lautaro Martinez, che ha scontato la squalifica che gli ha fatto saltare il debutto in campionato. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Serie A

Hellas reduce dal ko casalingo per mano del Sassuolo (2-3) e fresco del rinforzo arrivato da Cagliari che risponde al nome del Cholito Simeone. Inter che dopo il poker sul Genoa (4-0 al debutto) accoglie il Tucu Correa dalla Lazio. I veneti guidati da Eusebio Di Francesco attendono l'Inter di Simone Inzaghi, calcio d'inizio alle 20.45 al Bentegodi. Diretta su Sky Sport Serie A, telecronaca Marinozzi-Marchegiani

Hellas, Cholito subito a disposizione

Lasagna e Faraoni rientrano a disposizione di Eusebio Di Francesco, che dovrebbe confermare l'XI di partenza che si è visto al debutto contro il Sassuolo, ma con una freccia in più. Verona accoglie Simeone, il parco attaccanti gialloblù si completa quindi con il talento del nuovo n.99. Contro i Campioni d'Italia ci aspettiamo di ritrovare però come centravanti titolare Kalinic, supportato da Barak e Zaccagni. A centrocampo mancherà lo squalificato Veloso: in pole position la coppia Tameze-Hongla, mentre sulle corsie esterne saranno confermati Casale e Lazovic. Tra i difensori c'è anche il neo-acquisto Sutalo, ufficializzato martedì. Il difensore croato potrebbe già fare il suo esordio con la nuova maglia.



VERONA (3-4-3) Probabile formazione: Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco