7/19 Foto Instagram @mdeligt_

Il messaggio di De Ligt: "È stato un onore aver condiviso il campo con te come compagno di squadra. Per me sei l'esempio perfetto per ogni giocatore, di come puoi migliorare lavorando duro e non essere mai soddisfatto di ciò che hai raggiunto prima. Spero che tu ottenga molte altre cose perché so che non sei ancora pronto 😉 Buona fortuna Cris!"