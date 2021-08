Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus . Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale del Manchester United , che ha confermato il ritorno a Old Trafford del fenomeno portoghese, il giocatore ha voluto dedicare alla Juve e ai suoi tifosi un post su Instagram. Nel post, Ronaldo ha pubblicato un video in cui vengono ripresi i suoi momenti migliori nella parentesi bianconera della sua carriera. Poi, le parole per i tifosi in didascalia: "Parto da un club fantastico. Sarò sempre uno di voi . Abbiamo ottenuto grandi cose, non tutte quelle che volevamo ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme".

Il messaggio di Ronaldo ai tifosi della Juve: "Sarò sempre uno di voi"

Questa l'intera didascalia al post di CR7 pubblicato su Instagram e dedicato alla Juventus e ai suoi tifosi: "Oggi parto da un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. 'Juve, storia di un grande amore, Bianco che abbraccia il nero, Coro che si alza davvero, Juve per sempre sara…'. Sarò sempre uno di voi. Ora fare parte della mia storia, come sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tiffosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore".