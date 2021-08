Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e streaming

C'è Fiorentina-Torino nel programma delle partite del sabato nella seconda giornata di Serie A. I viola di Italiano e i granata di Juric si sfideranno alle 20:45 al Franchi, nella sfida numero 145 tra queste due squadre. Il Toro non vince però a Firenze da 31 partite di fila in Serie A e negli ultimi 15 incroci tra i due club la Fiorentina ha segnato almeno un gol. Sarà anche la sfida tra Dusan Vlahovic e Andrea Belotti, quest'ultimo già in rete nella partita di esordio contro l'Atalanta e a caccia del 100esimo gol in Serie A alla 250esima presenza nella competizione. Entrambe le squadre devono riscattare una sconfitta alla prima giornata: la Fiorentina è stata superata per 3-1 all'Olimpico dalla Roma, il Torino ha ceduto in pieno recupero per 2-1 all'Atalanta in casa.