Serie A, il calendario delle partite di oggi

Le quattro gare in programma quest'oggi completano la seconda giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria (in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), alle 20.30 tocca a Roma e Milan

Dopo i due anticipi del venerdì sera che hanno visto il successo dell’Udinese e quello in rimonta dell’Inter sul Verona e le quattro gare del sabato – in campo anche la prima Juventus senza Cristiano Ronaldo, trasferitosi allo United – quest’oggi si giocano le restanti quattro partite del secondo turno di campionato. Due le gare alle 18.30: Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria, gara quest’ultima che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Alle 20.45 la Roma di José Mourinho scenderà in campo all’Arechi contro la Salernitana, stesso orario del fischio d’inizio del match di San Siro che vedrà il Milan affrontare il Cagliari.