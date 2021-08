Serie A, 2^ giornata: presentazione e statistiche

Il turno si apre venerdì alle 18.30 con Udinese-Venezia e si chiude domenica sera con Salernitana-Roma e Milan-Cagliari. Venerdì sera l'Inter a Verona, sabato la Juventus attende l'Empoli. Il Napoli domenica ospite del Genoa. Ci sono anche Lazio-Spezia, Atalanta-Bologna e Fiorentina-Torino LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 2^ GIORNATA Condividi:

Udinese-Venezia, venerdì 27 agosto, ore 18:30 Quinto confronto in Friuli tra le due squadre. L’Udinese ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Venezia in Serie A (1P) tra il 2000 e il 2002 e i bianconeri sono imbattuti in gare casalinghe contro i veneti in Serie A: due pareggi sono stati seguiti da due successi. Curiosità: con i 12 esordienti assoluti contro il Napoli, il Venezia è la squadra che ha utilizzato il maggior numero di giocatori alla prima gara in Serie A in un singolo incontro nel massimo campionato italiano negli anni 2000. Roberto Pereyra è andato a segno su calcio di rigore sia contro l’Inter nell’ultima giornata dello scorso campionato, che contro la Juventus nella prima gara del 2021/22.

Verona-Inter, venerdì 27 agosto, ore 20:45 leggi anche Dzeko: "Che esordio, facile con questi campioni" Sono 60 i confronti ufficiali tra le due formazioni ma il Verona non ha vinto mai nelle ultime 20 sfide giocate contro l'Inter in campionato: questa è la striscia più lunga nel genere nel massimo campionato italiano. L’Inter ha vinto ben 19 delle 25 gare disponibili in Serie A nel 2021 (4N, 2P). Dall’inizio della scorsa stagione, Mattia Zaccagni è il giocatore del Verona che è stato coinvolto in più gol in Serie A (12: sette reti, cinque assist). Di fronte avrà Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu, a segno all'esordio in A con l'Inter: inseguono Roberto Carlos, Pazzini, Jovetic e Lukaku, a segno in ciascuno dei primi due match con i nerazzurri in campionato nell'era dei tre punti a vittoria.

Lazio-Spezia, sabato 28 agosto, ore 18:30 leggi anche Correa ufficiale all'Inter: firma fino al 2025 Due soli precedenti in A tra queste due squadre, entrambi vinti dalla Lazio per 2-1. Grazie al pareggio 2-2 sul Cagliari, lo Spezia è rimasto imbattuto per la prima volta per quattro gare di fila in Serie A considerando anche lo scorso campionato. La squadra di Sarri ha avviato la stagione superando per 3-1 l'Empoli in trasferta: occhio a Milinkovic-Savic, in rete alla prima di campionato. Il serbo ha sia segnato che servito un assist nella gara d’andata dello scorso campionato contro lo Spezia. Verde ha segnato tre delle sue sei reti con la maglia dello Spezia in Serie A contro squadre romane: due alla Roma, una contro la Lazio.

Atalanta-Bologna, sabato 28 agosto, ore 18:30 L’Atalanta ha vinto nove delle ultime 11 sfide contro il Bologna in Serie A, realizzando 24 gol. L’Atalanta ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro il Bologna e solo contro il Livorno ha fatto meglio (otto). La squadra di Mihajlovic ha superato nella scorsa giornata la Salernitana ma solo in due delle ultime 10 stagioni di A è riuscito a rimanere imbattuto in entrambe le prime due uscite. Capitolo gol: il Bologna è la squadra contro cui il Josip Ilicic ha segnato più reti in Serie A, sette. Marko Arnautovic ha trovato contro la Salernitana la sua prima rete nel massimo campionato italiano 11 anni e 228 giorni dopo il esordio nella competizione,

Fiorentina-Torino, sabato 28 agosto, ore 20:45 Ben 144 precedenti tra le due squadre: il Torino ha superato una sola volta la Fiorentina negli ultimi nove incroci e non passa a Firenze da 31 partite di fila in A. Nelle ultime 15 sfide tra i due club, i viola hanno realizzato almeno un gol. Il Torino ha vinto appena due delle ultime 11 trasferte di Serie A (5N, 4P), la più recente delle quali lo scorso aprile, contro l’Udinese. A segno ci andò Andrea Belotti, a caccia del 100esimo gol in Serie A alla 250esima presenza nella competizione. Dall'altra parte occhio a José Callejon, 4 gol e 6 assist contro il Torino: contro nessun avversario lo spagnolo ha fatto meglio.

Juventus-Empoli, sabato 28 agosto, ore 20:45 leggi anche Mendes incontra la Juve: nessuna offerta per CR7 L'Empoli è la squadra contro cui la Juventus vanta la miglior percentuale di vittorie tra quelle attualmente in Serie A (79%), frutto di 19 successi in 24 partite (3N, 2P). I bianconeri hanno vinto 11 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A, mantenendo la porta inviolata ben nove volte. Se sabato dovesse giocare, per Juan Cuadrado sarà la presenza numero 300 in Serie A: il colombiano ha segnato tre reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 85 presenze nella competizione. Chi cerca il gol è Patrick Cutrone: con la scorsa partita, sono diventati 25 gli incontri consecutivi disputati dall'attaccante senza segnare (tra Empoli, Valencia, Fiorentina e Wolverhampton).

Genoa-Napoli, domenica 29 agosto, ore 18:30 approfondimento I 9 giocatori squalificati nella 2^ giornata Confronto numero 99 tra le due squadre: il Genoa ha pareggiato 34 sfide contro il Napoli in Serie A (26V, 38P), solo contro la Fiorentina (38) il Grifone ha registrato più pareggi nel torneo. Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte dello scorso campionato. L’ultima sfida di campionato tra Genoa e Napoli (2-1, febbraio 2021) è stata decisa da una doppietta di Goran Pandev. Sarà in campo alla pari di Matteo Politano: il numero 21 del Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze di Serie A contro il Genoa. Sono quattro le sue reti ai rossoblù nella competizione.

Sassuolo-Sampdoria, domenica 29 agosto, ore 18:30 Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque sfide interne contro la Sampdoria in Serie A (1P), incluse le due più recenti, ma non ha mai infilato tre successi di fila contro i blucerchiati al Mapei Stadium. Gli emiliani hanno vinto per 3-2 sul campo del Verona all'esordio in campionato mentre i liguri sono stati sconfitti in casa dal Milan: nelle precedenti 35 stagioni di Serie A solo tre volte la Sampdoria ha perso entrambe le prime due gare stagionali di campionato. In casa doriana Fabio Quagliarella, che potrebbe andare a segno per la 17ª stagione di fila in Serie A, ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro sfide di campionato contro il Sassuolo.

Salernitana-Roma, domenica 29 agosto, ore 20:45 leggi anche Francia, prima chiamata per Hernandez e Veretout Solo due volte le squadre si sono affrontate in A a Salerno, con una vittoria per parte: è successo nell'ultimo incrocio tra Salernitana e Roma, il 2-1 del gennaio 1999 all'Arechi. La squadra giallorossa è imbattuta da 36 gare contro neopromosse in Serie A: solo la Juventus (39) ha fatto meglio. Dopo il successo del primo turno contro la Fiorentina, José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma a vincere entrambe le prime due gare alla guida dei giallorossi in Serie A a partire dagli anni 2000, dopo Claudio Ranieri nel 2009/10 e Rudi Garcia nel 2013/14. Curiosità: due dei tre centrocampisti che hanno segnato di più in Serie A nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) giocano nella Roma. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan (23 reti) e Jordan Veretout (18), tra loro troviamo Josip Ilicic (21).

"Kantè-Mahrez in finale? Tifo per entrambi" vedi anche "Siamo noi...", cori scudetto in campo per l'Inter Il bilancio di stagione resta comunque positivo: "Quando sono arrivato, l'anno scorso, la Sampdoria era ultima in classifica e la squadra era giù moralmente - ricorda Ranieri - abbiamo lavorato e ci siamo salvati. Ci era stato chiesto un campionato non sofferto come il precedente, ci siamo riusciti subito con un campionato dignitoso unito a vittorie importanti. I tifosi della Sampdoria credo siano contenti". Spazio anche per una battuta sulla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: "Se farò il tifo per Kantè o per Mahrez (allenati proprio al Leicester, ndr)? Spero facciano una grande partita entrambi, sono due ragazzi d'oro".