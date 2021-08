Genoa-Napoli, Spalletti senza Zielinski e Osimhen

Genoa, Ballardini sperimenta

Il brutto esordio (ko 4-0 contro l'Inter) potrebbe portare Ballardini ad alcuni cambiamenti nell'XI iniziale. "Bocciatura" per Kallon, in attacco dovremmo vedere Ekuban. Conferme invece in mezzo al campo per Rovella e Badelj, così come per Cambiaso sulla sinistra e per Hernani trequartista.



GENOA (3-5-1-1) Probabile formazione: Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani; Ekuban. All. Ballardini