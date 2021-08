La conferenza di Spalletti LIVE

Cosa si aspetta dal Genoa? La prima partita può essere una trappola?

"Proprio così, meglio non studiarla quella partita. Sarà un Genoa differente, dovremo essere pronti a qualcosa di diverso e per certi versi hanno trovato una squadra fortissima perché secondo me non hanno fatto così male, se analizziamo totalmente la partita con l'Inter. Per noi non cambia niente: se parliamo di personalità, personalità è non distinguere le partite in base a contro chi giochi. Bisogna saper prendere la forma di ogni gara mantenendo intatte le qualità psico-fisiche e tecniche".