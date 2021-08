Ballardini avrà presto il suo nuovo attaccante: sarà Felipe Caicedo, che ha dato l'ok al trasferimento in rossoblù e nelle prossime ore firmerà un contratto per le prossime tre stagioni. Ormai fatta anche per Lammers, che si è convinto a scegliere il Genoa e arriverà in prestito dall'Atalanta

Genoa scatenato in questo finale di mercato: il club rossoblù dopo aver chiuso per Nikola Maksimovic (4 anni di contratto per l'ex difensore di Torino e Napoli), ha raggiunto in queste ore un accordo anche per Felipe Caicedo . L'attaccante si trasferirà dalla Lazio a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale con il Genoa. Dopo aver trovato l'intesa con la società biancoceleste nei giorni scorsi, è arrivato l'ok definitivo anche da parte del calciatore, convinto dal progetto del club del presidente Preziosi. Ma non finisce qui, perchè in attacco è sempre più vicino l'arrivo anche di Sam Lammers : il Genoa ha da tempo l'accordo con l'Atalanta e ha ormai ottenuto il sì anche da parte del giocatore, a lungo indeciso tra i rossoblù e il Verona.

Genoa scatenato: tutte le operazioni in piedi

leggi anche

Genoa-Nzola, Spezia su Destro e Agudelo: si lavora

Per l'attacco un altro nome che rimane nel mirino del Genoa è quello di M'Bala Nzola: la società rossoblù sta provando a imbastire uno scambio con lo Spezia, che prevede il passaggio di Destro e Agudelo in bianconero in cambio dell'attaccante angolano. Genoa che si muove per rinforzare anche gli altri reparti della formazione di Ballardini: per la difesa contatti in corso con il Torino per uno scambio tra Biraschi e Izzo, mentre sempre con la Lazio, i rossoblù hanno raggiunto un accordo per Fares, in attesa di capire le intenzioni del calciatore (in alternativa il Genoa pensa a Zeegelaar dall'Udinese).