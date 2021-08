Sassuolo-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Esordio casalingo per il Sassuolo . Dopo la vittoria per 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato, la formazione di Alessio Dionisi debutta al Mapei Stadium dove, alle ore 18.30, ospiterà la Sampdoria . A differenza del Sassuolo, i blucerchiati di Roberto D'Aversa sono reduci da una sconfitta contro il Milan che ha vinto per 1-0 a Marassi con un gol di Brahim Diaz. Continuità contro riscatto : entrambe le formazioni andranno a caccia di punti importanti.

Dove vedere Sassuolo-Sampdoria in tv

La gara tra Sassuolo e Sampdoria, valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 29 agosto alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match affidata a Dario Massara, commento di Nando Orsi. A bordocampo Manuele Baiocchini.