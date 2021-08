Poker a Salerno e quarta vittoria su quattro in stagione per la Roma. Mourinho ha festeggiato il netto successo dei giallorossi nel modo più italiano possibile: con una pizza. "Dopo una bella vittoria, nulla è meglio di una pizza speciale" ha scritto il portoghese, condividendo sui social il video in treno nel quale mangia e si disseta con una Coca Cola

