L'ex campione olandese è intervenuto in esclusiva a Sky Sport e ha parlato non solo del rendimento del suo connazionale, ma anche del Milan: "È una squadra che ha coraggio e vuole sempre attaccare, mi piace lo spirito che ha dato Pioli". E sul Psg: "Sono curioso di vedere tutti i campioni giocare insieme, spero vincano finalmente una Champions"

Il nuovo corso del Milan, un connazionale che gioca in Italia e il Paris Saint-Germain super favorito nella corsa alla prossima Champions. Diversi gli argomenti affrontati da Ruud Gullit, intervenuto in esclusiva a Sky Sport a margine dell'assemblea generale dell'Eca. Intervistato da Francesco Cosatti, l'ex campione olandese ha parlato del rendimento di Matthijs De Ligt nel nostro campionato: "Lui ha seguito la migliore scuola su come difendere - ha esordito Gullit -, perché Bonucci e Chiellini sono al momento i migliori in circolazione. De Ligt è giovane ed è cresciuto con un'altra concezione di difesa, seguendo l'idea che era più importante l'impostazione. Sta andando bene, ma a volte è un po' istintivo. Deve stare più calmo e anticipare, proprio come fanno Bonucci e Chiellini".

"Milan coraggioso, mi piace lo spirito che ha dato Pioli" MILAN Gazidis: "Rivedremo prezzi biglietti Champions" Inevitabile poi un pensiero sul Milan, club con il quale Gullit ha vinto tutto. L'olandese si è detto soddisfato del nuovo corso rossonero targato Stefano Pioli: "Sono molto contento - ha proseguito -, è un Milan che gioca bene e che ha molto più coraggio rispetto al passato. Si vede che hanno sempre voglia di attaccare e questo mi lascia soddisfatto. Il lavoro di Pioli? Mi piace quello che ha fatto, non so come lavora ma lo spirito che ha dato al Milan mi piace".