Il campanello d'allarme in casa Inter aveva risuonato dopo l'ultimo problema fisico accusato in Nazionale, ma a rassicurare tutti ci ha pensato proprio lui, Stefano Sensi . Il centrocampista nerazzurro, che insieme ad altri compagni ha lasciato il ritiro dell'Italia dopo un risentimento al polpaccio nella rifinitura in vista della gara di questa sera valida per la qualificazione ai Mondiali contro la Lituania - nella quale avrebbe dovuto giocare titolare -, è tornato a Milano e ha fatto chiarezza sulle sue condizioni . Attraverso una story postata su Instagram, Sensi ha dato appuntamento al prossimo impegno della squadra di Inzaghi, quello in programma domenica 12 settembre alle 12:30 al Ferraris (diretta su Sky Sport Calcio) contro la Sampdoria: " Ragazzi non è nulla - ha scritto il classe '95 -, ci vediamo domenica allo stadio! ". Senza dimenticare la partita della Nazionale: "Forza azzurri".

Sensi titolare contro la Samp?

Una notizia importante per l'Inter in vista della gara in programma a Marassi alla ripresa del campionato. Con Lautaro Martinez e Correa di ritorno in Italia soltanto a poche ore dalla sfida di Genova dopo gli impegni con la Nazionale argentina e con Sanchez in fase di recupero ma non ancora al massimo della condizione, Sensi rappresenterebbe infatti per Inzaghi una validissima ipotesi per il reparto offensivo. Come già accaduto nella prima giornata di Serie A contro il Genoa, qualora le sue condizioni lo dovessero permettere il centrocampista dovrebbe essere schierato anche contro la Sampdoria alle spalle di Dzeko nel 3-5-1-1 nerazzurro.