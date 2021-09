L'allenatore della Juve non ha nulla da rimproverare ai suoi dopo il ko di Napoli e concentra l'attenzione sulla Champions: "Nel calcio quando non vinci devi solo star zitto e lavorare, martedì abbiamo la possibilità di partire almeno in Europa nel miglior modo possibile" NAPOLI-JUVE 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE Condividi:

"In questo momento le cose vanno così, questa sera non ho niente da rimproverare ai ragazzi. In questo momento qui ci condizionano gli errori". Massimiliano Allegri appare sereno nel post-partita di Napoli-Juventus e non ha nulla da dire sul secondo ko di fila in campionato, nella terza giornata di questa Serie A che era iniziata con il pareggio di Udine. Ancora senza vittoria, ancora zero "clean sheet" per la difesa guidata da Szczesny, che al Maradona è stato "colpevole" sul gol di Politano, a cui ha servito un assist non trattenendo il tiro a giro di Insigne che non sembrava irresistibile. Ma il portiere polacco gode della piena fiducia di Allegri: "Szczesny è un gran portiere e sarà lui il portiere titolare della Juventus e stasera ha fatto una gran partita anche perché non è stato mai impegnato, poi c’è stata quella palla che gli è sfuggita".

"Prova di carattere, ora testa alla Champions" leggi anche Rimonta Napoli, Juve ko 2-1 e a -8 da Spalletti "Nel secondo tempo un po’ per la stanchezza e un po’ per l’imprecisione abbiamo perso un po’ di palloni. Abbiamo fatto una prova di carattere, adesso pensiamo a martedì: almeno nella Champions speriamo di iniziare nella maniera migliore possibile". E sul distacco dalla vetta (8 punti dal Napoli di Spalletti) Allegri la vede così: "Momenti complicati ne ho passati, anche peggiori: in questo momento la cosa che conta è martedì. Una partita di Champions non è facile, poi abbiamo il Milan domenica. Quelle davanti non è che potranno vincere sempre, intanto però cerchiamo di fare una vittoria".