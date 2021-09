Dionisi: "Roma? Non saremo la vittima sacrificale"

L'allenatore neroverde alla vigilia della trasferta all'Olimpico: "Servirà coraggio e voglia di giocare, possiamo dire la nostra. Per noi sarà l'ennesima prova di maturità. La sfida contro Mourinho? Se me l'avessero detto tre anni fa avrei sorriso perché non mi sembrava plausibile" GIOCA A SUPERSCUDETTO, ECCO COME Condividi:

"Non andiamo a Roma come vittime sacrificali". È un chiaro messaggio quello lanciato dall'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match tra i neroverdi e la Roma di José Mourinho, in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. "Sappiamo di essere sfavoriti sulla carta, ma nella partita secca non è detto" ha ammesso Dionisi nella conferenza stampa della vigilia. L'obiettivo del Sassuolo è quello di dare continuità ai due risultati positivi contro Sampdoria e Verona, ma di fronte ci sarà una delle squadre a punteggio pieno: "È l'ennesima prova di maturità - spiega l'allenatore neroverde - Probabilmente avremo qualche difficoltà in più rispetto alla precedente partita, ma dovremo rispondere presente. Serve coraggio e voglia di giocare. È una Roma diversa che ha voglia di difendere, sa ripartire e mettere in difficoltà gli avversari per caratteristiche e qualità".

"Io contro Mou, tre anni fa avrei sorriso" leggi anche Mourinho: "Pellegrini vicino a firmare il rinnovo" Una Roma che ha cambiato fisionomia e caratteristiche anche grazie al lavoro svolto da José Mourinho che, contro il Sassuolo, taglierà il traguardo delle 1000 panchine tra i professionisti. Per il portoghese sarà la prima volta contro Alessio Dionisi: "Se me l'avessero detto tre anni avrei riso perché non mi sembrava plausibile. Menomale che non parliamo delle mie presenze tra i professionisti - scherza l'allenatore del Sassuolo - Perché accanto alle 1000 di Mou sono veramente poche. Non è un Mourinho contro Dionisi, è Sassuolo contro Roma. Inizierà la partita e penserò alla gara e alla mia squadra".