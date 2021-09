Juric: "Belotti out nelle prossime 3-4 partite"

Per il Torino non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Andrea Belotti. L'attaccante granata, fermo a causa di un trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina prima della sosta per le nazionali, non sarà a disposizione "per le prossime 3-4 partite". Ad annunciarlo è stato l'allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro la Salernitana: "Belotti non riesce a correre e allenarsi - spiega - sicuramente non ci sarà per le prossime 3-4 partite perché non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno". Belotti, quindi, potrebbe tornare a disposizione per il derby contro la Juventus, in programma il 2 ottobre.