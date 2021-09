Milan-Lazio, gioca Rebic. Ibra parte in panchina

Pioli ha deciso di puntare su Rebic dall'inizio: Ibra entrerà a gara in corso per giocare uno spezzone di partita. In difesa torna Romagnoli, Florenzi verrà schierato nei tre trequartisti. Sarri pensa a Marusic titolare, in attacco c'è Immobile

Milan, Ibra parte dalla panchina

Il vero grande dubbio, che verrà sciolto solo a ridosso del match, è legato alla presenza di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Lo svedese è ormai recuperato dopo l’infortunio al ginocchio, ma non scende in campo dallo scorso 9 maggio ed è ipotizzabile un rientro graduale, a gara in corso: al momento dunque per il ruolo di prima punta titolare è leggermente favorito Rebic. In difesa torna dal primo minuto Romagnoli che farà coppia con Tomori, a centrocampo esordio stagionale per Kessié (anche lui reduce da infortunio) che sarà affiancato da Tonali. Nel trio di trequartisti, la novità principale è rappresentata dalla presenza di Florenzi a destra, mentre al centro e a sinistra agiranno Brahim Diaz e Leo.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli