Milan: Giroud negativo, ma oggi non si è allenato

Vaccino, 3,5 mln over 50 ancora senza prima dose

Ad oggi sono 3.541.745 gli italiani over 50 ancora in attesa di prima dose o di dose unica di vaccino. E' quanto emerge dal report settimanale del commissario straordinario all'emergenza sanitaria. Il 3 settembre, giorno del precedente report, gli over50 ancora del tutto privi di copertura erano 3.694.858. In dettaglio, in attesa di prima dose o di dose unica sono 250.902 over 80 (il 5,51%), 545.426 nella fascia 70-79 anni (9,06%), 980.879 nella fascia 60-69 anni (12,99%) e ben 1.764.538 nella fascia 50-59 anni (18,28%).