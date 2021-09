Lautaro con Dzeko: le probabili di Samp-Inter

Caputo pronto all'esordio dal primo minuto, Inzaghi perde Bastoni e punta su Dimarco, in attacco Lautaro farà coppia con Dzeko. Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, in diretta dalle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

La Sampdoria a caccia dei primi tre punti in questa stagione, l’Inter alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo le vittorie ottenute contro Genoa e Verona nelle prime due giornate di campionato. Una sfida tutta da vivere quella valida per la 3^ giornata di Serie A che si gioca oggi alle 12.30 al Ferraris e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).

La probabile formazione della Sampdoria leggi anche Inzaghi: "Bastoni non ci sarà con la Sampdoria" Grande attesa per il debutto in maglia blucerchiata di Ciccio Caputo, l’attaccante arrivato dal Sassuolo nelle ultimissime ore di mercato. D’Aversa con ogni probabilità lo schiererà dall’inizio al fianco dell’intoccabile Quagliarella. A centrocampo e in difesa sono verificare le condizioni sia di Ekdal che di Bereszynski: entrambi dovrebbero essere schierati dal primo minuto, in caso contrario pronti rispettivamente Silva e Depaoli. Titolare anche Candreva che contro la sua ex squadra taglierà il traguardo delle 400 presenze in Serie A. SAMPDORIA (4-4-2) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.