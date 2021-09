Sampdoria-Inter, dove vedere la partita in tv

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A. La domenica di campionato comincerà con la sfida di Marassi, dove alle 12.30 si affrontano Sampdoria e Inter. Gli uomini di Inzaghi proveranno a mantenere la vetta della classifica in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Serie A. Protagonista della giornata anche l'Inter, chiamata a confermare le due vittorie nei primi turni a Marassi contro la Sampdoria. Sarà infatti la sfida del Luigi Ferraris ad aprire la domenica di campionato, con fischio d'inizio alle ore 12.30. Da una parte Quagliarella e Caputo, dall'altra Edin Dzeko a guidare l'attacco di Simone Inzaghi. Ecco dove si potrà seguire in diretta la sfida tra Sampdoria e Inter.