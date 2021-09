Udinese a 7 punti dopo tre giornate di campionato, con gli ultimi tre punti arrivati sul campo dello Spezia. Così Luca Gotti al termine della partita: "Sono molto soddisfatto del risultato e dei tre punti, le insoddisfazioni vengono invece dal fatto che abbiamo gestito con poca lucidità alcune fasi della partita. Potevamo leggere meglio alcune situazioni e abbiamo forzato alcune giocate inutilmente, mentre di solito non sbagliamo questi aspetti. Sappiamo che giocare qua non è facile, dobbiamo essere felicissimi anche della mentalità perché sia chi è partito dall'inizio che ci è subentrato ha dato tutto". Dall'allenatore dell'Udinese parole importante per Samardzic, match winner del Picco: "Dico solo che in occasione della sosta per le nazionali appena trascorsa ha ricevuto la convocazione per la Nazionale giovanile tedesca ma ha chiesto alla federazione la possibilità di non allontanarsi da Udine perché sentiva il bisogno di lavorare ancora, questo genere di episodi fanno capire davanti a che tipo di giocatore ci troviamo".