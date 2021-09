L'attaccante segna una doppietta a Empoli e trova i suoi primi gol in maglia blucerchiata: "Gli infortuni sono alle spalle, ho visto la luce in fondo al tunnel e ora voglio solo godermi questa nuova avventura. Ferrero mi ha voluto a tutti i costi e per me è stato difficile dire di no alla Samp. Quagliarella? Contento di giocare con lui, posso solo imparare" EMPOLI-SAMPDORIA 0-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La Sampdoria conquista la sua prima vittoria in campionato, dopo la sconfitta dell'esordio contro il Milan e due pareggi consecutivi. A Empoli finisce con un netto 3-0, merito anche della doppietta di Ciccio Caputo, ai suoi primi gol con la maglia blucerchiata. L'ex attaccante del Sassuolo ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per questi primi due gol, ma soprattutto per la vittoria su un campo difficile. Per me è sempre un piacere tornare ad Empoli con questa accoglienza, ho vissuto due anni bellissimi. Oggi però l'unico obiettivo era la vittoria e ci siamo riusciti. Sono arrivato a Genova da poco, dovevo conoscere bene i miei compagni e le idee del mister. Solo allenandomi e giocando posso capire tutte le soluzioni. Mi sono messo a completa disposizione della squadra e sono contento di quello che abbiamo fatto finora".

"Ferrero mi ha voluto a tutti i costi, difficile dire no alla Samp" approfondimento Bomber dell'era Mancini: Immobile-Belotti in testa Due gol che portano il bottino del bomber barese a 50 in carriera in Serie A e che potrebbero riaprire anche il discorso Nazionale, dopo l'Europeo sfiorato ma non ottenuto forse a causa di qualche infortunio di troppo: "Non ci penso alla Nazionale, non mi pongo obiettivi. Finora ho sempre dato il massimo e alla fine è sempre il campo a dare la risposte. Continuerò a fare il mio meglio, cercherò di fare più gol possibili e alla fine si vedrà. Nel momento migliore della mia carriera, ho avuto questo infortunio che non mi ha mai permesso di essere al 100% nella passata stagione. Ora però è tutto alle spalle, ho visto la luce in fondo al tunnel e voglio solo godermi questa nuova avventura. Il presidente Ferrero mi ha voluto a tutti i costi e io ho accettato con entusiasmo perchè una piazza come la Sampdoria è difficile da rifiutare. So di avere accanto un grande attaccante come Quagliarella e da lui posso solo imparare, sono contento di essere qui".