Nella sua prima partita da titolare con la maglia dell'Inter, Denzel Dumfries ha convinto tutti con un'ottima prestazione. Qualità e doti che già conosceva un suo connazionale con un trascorso in Italia: Ruud Gullit. L'olandese, a Milano per il Giacinto Facchetti Awards, ha speso parole d'elogio per Dumfries: "Visto il suo modo di giocare, Dumfries è andato nella squadra giusta - ammette -. È un giocatore di cuore, dà tutto in ogni partita. Dumfries è molto importante per la nazionale olandese, hanno capito che giocatori come lui e De Vrij sono importanti". Se da una parte Gullit ha elogiato Dumfries, dall'altra ha spronato un altro olandese, Matthijs De Ligt: "È cresciuto nell'Ajax, da giovane non è mai stato sotto pressione. Adesso, però, sta giocando con i difensori più forti del mondo. È in una fase di transizione, per ora ha troppa frenesia. Quando si calmerà, diventerà un grande difensore".