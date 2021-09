Udinese-Napoli, dove vedere la partita in tv

Alla Dacia Arena va in scena l'ultimo atto della quarta giornata di campionato: si affrontano due squadre in grande forma, il Napoli a punteggio pieno e l'Udinese che ha centrato due vittorie consecutive dopo il pareggio dell'esordio contro la Juventus. Fischio d'inizio alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Non ancora concluso il programma della quarta giornata di Serie A, che troverà il suo gran finale nella sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Si affrontano due squadre in grande forma, che con un'altra vittoria potrebbero spiccare il volo in classifica. Azzurri di Luciano Spalletti a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante gare. Due invece i successi degli uomini di Luca Gotti, dopo il pareggio dell'esordio contro la Juventus, che fanno 7 punti in classifica alla terza giornata.