Atalanta-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Continuità contro riscatto. Obiettivi opposti, ma stessa voglia di vincere per Atalanta e Sassuolo che si affronteranno al Gewiss Stadium di Bergamo nel match valido per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono dare continuità al successo di misura contro la Salernitana, grazie al gol di Duvan Zapata, per restare in scia alle posizioni di vertice. Di fronte ci saranno i neroverdi di Alessio Dionisi, fermi a quota quattro punti in classifica, che non vincono da un mese. Due sconfitte consecutive, contro Torino e Roma, che il Sassuolo vuole dimenticare ritrovando i tre punti.