De Roon dal 1': le probabili di Atalanta-Sassuolo

Gasperini ritrova De Roon e punta su Malinovskyi, Dionisi lancia Harroui mentre in avanti il ballottaggio è tra Scamacca e Raspadori. Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

L'Atalanta per dare continuità al successo ottenuto contro la Salernitana nell'ultimo turno di campionato, il Sassuolo per invertire il trend dopo le ultime due sconfitte consecutive con Roma e Torino. Sfida tutta da vivere quella valida per la 5^ giornata di Serie A che si gioca questa sera a Bergamo con fischio d’inizio alle ore 20.45. Match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).