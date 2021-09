Oltre il danno, la beffa. Non è stata una serata particolarmente fortunata per Merih Demiral: un fallo col gomito largo di Djuric, vicino l'occhio, e il difensore è diventato in pochi secondi una maschera di sangue. Nonostante il colpo subito, l'atalantino è stato anche punito per le veementi proteste. E così a fine partita ha commentato amaro sui social, pubblicando una foto del suo volto malconcio: "Dopo questo sono stato ammonito..."

