Giusto il tempo di visitare il centro sportivo di Pegli e di insediarsi come nuovi proprietari del Genoa, che i membri del fondo americano 777 Partners che nella giornata di giovedì hanno ufficialmente chiuso l'acquisizione del club da Enrico Preziosi, hanno fatto il primo regalo ai tifosi rossoblù. In occasione della gara di sabato alle ore 20.45 contro il Verona, che si giocherà a Marassi, i biglietti saranno gratuiti per tutti coloro i quali vorranno seguire la squadra dagli spalti del Ferraris. Un primo modo per ringraziare il tifo genoano dell'accoglienza ricevuta, sperando che questa possa essere ancora più calorosa in occasione di quella che per loro sarà la gara d'esordio da proprietari del Genoa. La prima di 777 Partners al Ferraris sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport.